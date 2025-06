Avellino-Audace Cerignola: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Terza giornata della Serie C NOW 2024/25 e nel Girone C è sfida tra Avellino e Audace Cerignola.

Sfida chiave per i padroni di casa, a secco di successi dopo due giornate: il solo punto conquistato finora è arrivato nello scorso turno, pareggio interno con il Giugliano.

Avvio perfetto invece per gli ospiti, una delle due squadre del girone C capace di vincere entrambe le partite disputate fin qui in campionato (contro Juve Next Gen e ACR Messina).

Tutte le informazioni su Avellino-Audace Cerignola: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.