Avellino-Foggia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Avellino e Foggia si affrontano nella settima giornata del girone C della Serie C 2024/25, una sfida tra due squadre in un momento delicato.

Avvio di stagione complicato sia per i campani sia per i pugliesi, due big ora chiamate alla svolta entrambe con nuovi allenatori.

Gli irpini, guidati da Raffaele Biancolino, sono 18esimi con 4 punti e vanno a caccia della prima vittoria in questo campionato.

I rossoneri, che hanno ufficializzato l'ingaggio di Ezio Capuano al posto di Massimo Brambilla, hanno ottenuto solo un punto nelle ultime quattro giornate.

Tutte le informazioni su Avellino-Foggia: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.