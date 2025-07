Baggio: "Messi ha accarezzato la mia maglia, una cosa bellissima. Boca Juniors? Io ci sarei andato"

L'ex Pallone d'Oro italiano Roberto Baggio, che ha seguito in questi giorni il Mondiale per Club negli USA, ha rilasciato un'intervista a The Athletic: non poteva mancare la domanda su uno dei momenti più iconici (in negativo) della sua carriera, ovvero il calcio di rigore sbagliato in finale dei Mondiali USA '94 contro il Brasile:

"Se avessi avuto un coltello in quel momento, mi sarei. Se avessi avuto una pistola mi sarei: in quel momento. È andata così".