Balotelli e la clausola pre 2025: si decide il futuro al Genoa, sirene messicane

56 minuti totali distribuiti in 6 presenze, nessuna delle quali dal primo minuto: questo, per il momento, il bilancio di Mario Balotelli al Genoa. Non che ci si potesse aspettare che il 34enne attaccante ex Inter e Milan fosse protagonista fin da subito in prima linea, dati i tanti mesi di inattività seguiti allo svincolo dall'Adana Demirspor, ma l'inizio della sua nuova avventura è stato piuttosto turbolento: l'esonero di Gilardino che lo aveva tanto voluto, l'arrivo di Vieira e le perplessità sulle vecchie ruggini con il francese ai tempi del Nizza - che a onor del vero, paiono superate - e infine il passaggio della proprietà del club nelle mani di Dan Sucu, imprenditore romeno. Si va avanti? Per ora sì, ma l'accordo con il Grifone è tutto particolare e occorre fare il punto.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui