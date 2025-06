Barcellona, fiducia per Nico Williams: Fair Play decisivo, ma il PSG lo punta come post Mbappé

Nico Williams è stato una delle rivelazioni di Euro 2024, manifestazione continentale che ha visto trionfare la Spagna, anche grazie alle sue straordinarie prestazioni in Germania. Chiaro come l’esterno offensivo dell’Athletic Bilbao abbia catturato l’attenzione del calciomercato e delle big presenti nel panorama europeo. In particolar modo, è il Barcellona a spingere per l’acquisto del talentuoso gioiello classe 2002, ma la concorrenza rischia di far sfumare un affare che sembrava in dirittura d’arrivo.