Barcellona, le bende ai polsi e i sospetti dell’ex medico Real Madrid: "Magari giocano tanto a calciobalilla..."

Il dottor Niko Mihic, ex responsabile dei servizi medici del Real Madrid per sette anni e attuale consulente del club merengue, ha diffuso alcuni pesanti sospetti sulla reale funzione dei bendaggi a polsi e mani che indossano parecchi calciatori del Barcellona.

I SOSPETTI - Mihic, che presiede Sports Doctors Network, la società da lui fondata e la cui missione è quella di fornire consulenza ai club di calcio e ai giocatori sulle migliori pratiche e su tutti gli aspetti dell'assistenza sanitaria di vertice, ha parlato ai microfoni di Marca: "Polsini e bende? Potrebbe darsi che stiano progettando giochi di strategia, giocando molto a calcio balilla e prendendosi la tendinite… così come potrebbe darsi che non abbiano corrotto Negreira".

IL "CASO NEGREIRA" - Riferimento al "caso Negreira", che riguarda pagamenti di circa 7,3 milioni di euro versati dal Barcellona a José Maria Enriquez Negreira, ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri spagnoli, tra il 2000 e il 2018. Il club sostiene che si trattava di consulenze per rapporti tecnici sugli arbitri, ma l'accusa invece sospetta un'attività di corruzione per influenzare le decisioni arbitrali.

"GIOCANO A CALCIOBALILLA O E' UN ACCESSO VENOSO?" - Poi ancora: "Non so cosa stia succedendo, ma quello che voglio dire è che qualsiasi medico sa che se si desidera un accesso venoso più facile, bisogna trovarlo nelle mani e nei polsi. È una bella affermazione, ma non capisco perché lo stiano facendo e che lo neghino. Che dicano 'no', ma mostrami cosa stai facendo. Qual è il segreto? Non è per giocare a calciobalilla, vero? Non credo alle mode. Credo che un giocatore non indossi un equipaggiamento che mostra una lesione, a meno che non sia per porvi rimedio, non perché sia ​​più bello". Secondo l'interpretazione comune, queste bende, indossate tra gli altri da Yamal e Raphinha, sono una superstizione, la maggior parte delle quali sono il risultato di una precedente lesione.