Barcellona-Milan: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il Milan completa la sua tournée negli Stati Uniti con un altro test di lusso: è sfida al Barcellona.

I rossoneri di Paulo Fonseca affrontano a Baltimora i catalani di Hansi Flick e cercano l'en plein nel Soccer Champions Tour.

Il Diavolo infatti ha già battuto il Manchester City (3-2, doppietta di Lorenzo Colombo e gol di Marco Nasti) e il Real Madrid (1-0, decisivo Samuel Chukwueze) e cercano il tre su tre contro i blaugrana.

E' l'ultimo impegno negli USA per il Milan, che in seguito farà ritorno in Italia e si preparerà all'ultimo test, contro il Monza a San Siro per il Trofeo Silvio Berlusconi (13 agosto, ore 21). Successivamente l'esordio in Serie A, i rossoneri ospiteranno a San Siro il Torino sabato 17 agosto (ore 20.45).

Tutte le informazioni su Barcellona-Milan: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.