Gazzetta dello Sport - Barella, Bastoni e Dimarco: tutti i no alla Premier League

E' raro, al giorno d'oggi, trovare un calciatore che chiuda la porta al mercato e lasci passare a chiare lettere la propria volontà di diventare una bandiera del club di appartenenza; figurarsi allora se di elementi del genere in una stessa squadra, se ne trovano tre. E' il caso dell'Inter, che si gode Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, sia per le loro prestazioni sul campo agli ordini di Simone Inzaghi, sia per l'attaccamento alla maglia che appartiene a tutti e tre i giocatori della Nazionale.La Gazzetta dello Sport in edicola oggi assicura che anche un campionato facoltoso e blasonato come la Premier League inglese si è visto rispondere più volte picche dai tre alfieri nerazzurri.