Bayer Leverkusen-Milan: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Seconda giornata della nuova Champions League e secondo big match per il Milan che, dopo la pesante sconfitta subita per 3-1 all'esordio contro il Liverpool, vuole riscattarsi immediatamente facendo visita al Bayer Leverkusen. A partire dalle 21 di martedì 1 ottobre 2024 il calcio d'inizio alla BayArena. Paulo Fonseca ha ripreso in mano la gestione del Milan e arriva alla gara dopo le vittorie nel derby e contro il Lecce. Xabi Alonso dopo il 4-0 all'esordio in Europa contro il Feyenoord arriva alla gara dopo un importante pareggio 1-1 contro il Bayern.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.