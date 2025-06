Bayern Monaco-Dinamo Zagabria: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Inizia il cammino del Bayern Monaco nella UEFA Champions League 2024/25: all'Allianz Arena arriva la Dinamo Zagabria.

Tre vittorie su tre in Bundesliga per i bavaresi di Vincent Kompany, mentre la squadra di Sergej Jakirovic - che ha conquistato la partecipazione superando il Qarabag ai playoff - nell'ultimo turno di campionato hanno perso in casa contro l'Hajduk Spalato di Gennaro Gattuso.

La nuova formula non prevede la fase a gironi con le classiche partite di andata e ritorno, ma una fase campionato a singolo girone con 36 squadre, ognuna delle quali giocherà otto partite contro otto avversarie diverse, quattro in casa e quattro in trasferta.

Le avversarie del Bayern Monaco dopo la Dinamo Zagabria: Aston Villa, Barcellona, Benfica, PSG, Shakhtar Donetsk, Feyenoord e Slovan Bratislava.

Le avversarie della Dinamo Zagabria dopo il Bayern Monaco: Monaco, Salisburgo, Slovan Bratislava, Borussia Dortmund, Celtic, Arsenal e Milan.

Tutte le informazioni su Bayern Monaco-Dinamo Zagabria: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e in streaming.