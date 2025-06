Belgio-Francia: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Un occhio di riguardo, nella serata che vede in campo Italia e Israele per la quarta giornata della fase a gruppi di Nations League, va riservato a Belgio-Francia: i transalpini, che hanno perso in casa proprio contro gli Azzurri alla prima giornata, si sono rifatti con due vittorie e adesso affrontano ancora i Diavoli Rossi per provare a mettere il muso davanti in classifica. Al momento gli uomini di Deschamps, vincenti per 4-1 in casa di Israele giovedì, hanno un punto di ritardo rispetto a quelli di Spalletti, fermati sul 2-2 dal Belgio a Roma nell'ultima gara.