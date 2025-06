Ci risiamo: come per il migliore dei classici natalizi, arriva il momento di riproporre invece un classico del mercato. Domenico Berardi riuscirà mai a far pervenire al Sassuolo l'offerta giusta per giocarsi la sua occasione in una squadra che punta ancora più in alto?

Stavolta il terreno potrebbe essere particolarmente fertile, sia a causa della stagione in Serie B dei neroverdi, sia per via del calo di valore dato dalla discesa in cadetteria e dal grave infortunio patito a inizio marzo. Oggi Berardi è tornato in forma, sta ovviamente registrando numeri importanti nella seconda divisione italiana ed è pronto a salire su quello che potrebbe essere l'ultimo treno della sua carriera, quasi interamente dedicata al Sassuolo.