Berardi occasione estiva: le posizioni di Juventus, Napoli e Roma in cerca di un esterno

Domenico Berardi è fermo a quel 3 marzo 2024, la data in cui probabilmente è stata sancita la retrocessione del Sassuolo in contemporanea con l'infortunio che ha concluso la sua stagione, facendogli saltare anche gli Europei. La Serie B, evidentemente, mette i neroverdi in condizione di cedere i migliori giocatori che vogliano rimanere nella prima divisione con altre maglie, e tra questi non può non rientrare Mimmo, pur nel suo status di autentica leggenda degli emiliani.