Bernardeschi-Toronto, è addio: trattativa avanzata con il Bologna

Dopo Insigne, anche Bernardeschi lascia il club canadese: l'ex Juve sta portando avanti i contatti per un ritorno in Serie A

Dopo quello di Insigne, arriva anche l'addio di Federico Bernardeschi al Toronto. L'altro italiano che era rimasto nella rosa del club canadese ha deciso di interrompere il rapporto con la società con effetto immediato, nonostante un contratto ancora in essere fino a dicembre 2026. Il numero 10 del Toronto ha risolto il contratto e lavora per un ritorno in Serie A: secondo quanto riporta Fabrizio Romano c'è una trattativa in fase avanzata con il Bologna, che da tempo stava portando avanti i contatti con l'entourage del giocatore.