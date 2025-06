Bilancio Juventus 2024: 394,5 milioni di euro di fatturato, costi in calo, ma aumenta il rosso. Tutte le cifre

La Juventus ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2024 con un rosso pari a 199,2 milioni di euro, un risultato in peggioramento rispetto all’esercizio 2022/23, che si era chiuso in perdita per 123,7 milioni. Il club bianconero ha infatti svrelato tutte le cifre del bilancio scorso, rendendo noto il fascicolo di bilancio al 30 giugno 2024.

Come riporta Calcio e Finanzail fatturato della società bianconera è stato pari a 394,5 milioni di euro (contro i 507,7 milioni di euro relativi all’esercizio chiuso il 30 giugno 2023), mentre i costi sono diminuiti scendendo a quota 569,9 milioni (606,9 milioni nel 2022/23).