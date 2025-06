Bilancio Juventus, si chiuderà a -200 milioni. Anche Ronaldo e Allegri fra le cause

La data del 30 giugno si avvicina e con essa per le società del nostro campionato arriva anche il fatidico giorno della chiusura dei bilanci. E in casa Juventus la situazione si fa sempre più complicata, con un'annata in cui l'assenza dalle coppe ha inevitabilmente inciso e in cui i numerosi provvedimenti aperti sono stati finalmente conclusi. Per questo il rosso sarà di quelli importantissimi, pronto a sforare addirittura i 200 milioni di euro come riportato dalla Gazzetta dello Sport.