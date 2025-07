Boca, Paredes si presenta: "Lasciare Roma è stata dura, ma torno a casa. Dybala qui sarebbe un sogno anche per lui"

L'ex centrocampista della Roma è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Boca Juniors e nel corso della presentazione alla stampa ha parlato del suo passato giallorosso chiamando però Dybala con sé in Argentina

Leandro Paredes è ufficialmente tornato a casa. Il centrocampista argentino ha lasciato ufficialmente la Roma ed è tornato al Boca Juniors dove, nella notte italiana, si è presentato alla stampa commosso e in lacrime per questa scelta di vita fatta. Inevitabile un ritorno sulla sua avventura alla Roma, che gli è rimasta nel cuore e che porterà per sempre con sé, ma anche un messaggio lanciato in pubblico all'ex-compagno di squadra Paulo Dybala per cui le porte del Boca sono ufficialmente aperte.