Bologna, dal Borussia Dortmund al Liverpool: le avversarie in Champions League, la formazione tipo e la stella

Un sorteggio equilibrato, che regala qualche speranza per le avversarie casalinghe e che ha riservato trasferte dure quanto affascinanti. La storica Champions League del Bologna, a sessant’anni dall’ultima apparizione, ora ha fissato le squadre che affronteranno i rossoblù: Borussia Dortmund, Shakthar Donetsk, Lilla e Monaco arriveranno al Dall’Ara, due trasferte in Inghilterra nel mito Anfield Road di Liverpool e sul campo dell’Aston Villa e due a Lisbona, contro Sporting e Benfica. Per cercare di passare il turno, sarà fondamentale il cammino al Dall’Ara dove arriveranno sfidanti tutto sommato abbordabili, visto il livello della competizione.

