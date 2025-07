Il Bologna ha annunciato ufficialmente l'arrivo a parametro zero di Ciro Immobile, che torna in Serie A dopo l'anno al Besiktas

Ciro Immobile torna in Italia. Il Bologna ha annuciato ufficialmente l'ingaggio dell'attaccante di Torre Annunziata, che ha firmato un contratto fino di un anno con opzione fino al 2027. Un grande colpo per Vincenzo Italiano e per i rossoblù che rinforzano ulteriormente il loro reparto avanzato e affiancano a Castro e Dallinga un centravanti da 201 goal con la maglia della Lazio e da ben 207 in Serie A.