Bordeaux, ora è davvero finita: il club è ufficialmente fallito. Da Cantona a Zidane: la Gironda ha fatto la storia

Un pezzo di storia che non c'è più. Il Bordeaux, sei volte campione di Francia ma da tempo scosso da una grave crisi finanziaria, è ufficialmente fallito e dunque sparito: il club della Gironda aveva dovuto accettare la retrocessione d'ufficio in terza divisione e sperava nel tribunale del commercio per evitare la liquidazione totale, ma non c'è stato nulla da fare.

ADDIO ALL'ULTIMA SPERANZA - Il club, a livello professionistico dal 1937, era stato già retrocesso amministrativamente nel 2021 e nel 2022: ieri l'ultima occasione di restare a galla, ma l'aspirante acquirente, Fenway Sports Group - gruppo americano, già proprietario del Liverpool - ha definitivamente ritirato la sua offerta. Ora i contratti dei giocatori verranno risolti.

I SEI TITOLI DI FRANCIA: DA CANTIONA A ZIDANE - Nella sua storia ha vinto il campionato francese per sei volte (1949-1950, 1983-1984, 1984-1985, 1986-1987, 1998-1999 e 2008-2009) e molto spesso ha preso parte alle coppe europee; il suo miglior risultato è stata la conquista della Coppa Intertoto nel 1995. Campioni e fuoriclasse come Eric Cantona e Zinedine Zidane, ma anche Tchouameni e Menez, hanno indossato la gloriosa maglia de Les Girondins.

Nella gallery il giusto tributo a un club che ha fatto epoca.