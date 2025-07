Borussia Dortmund-Monterrey: formazioni, dove vederla in tv e streaming. Mediaset o Dazn?

I tedeschi sono chiamati a rispettare i pronostici nella gara contro i messicani, secondi nel gruppo dell'Inter

Sergio Ramos e il suo Monterrey all'esame Borussia Dortmund: i gialloneri approcciano da favoriti gli ottavi di finale del Mondiale per Club americano, ma non devono sottovalutare i messicani capaci di superare il River Plate nel girone vinto dall'Inter. Per Serhou Guirassy c'è la sfida con uno dei difensori che hanno segnato gli ultimi vent'anni, mentre dopo le prime schermaglie arrivano le partite che contano per la nuova star giallonera Jobe Bellingham. Si gioca ad Atlanta, al Mercedes-Benz Stadium, nella notte italiana del 2 luglio.