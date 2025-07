Botafogo, contatti con Davide Ancelotti: accordo a un passo. Niente doppio incarico: lascerà il Brasile di papà Carlo

Davide Ancelotti è a un passo dal diventare allenatore del Botafogo: prima esperienza per lui dopo nove anni da assistente di papà Carlo

La prima avventura di Davide Ancelotti come primo allenatore in panchina dovrebbe essere in Brasile. Dopo aver accompagnato papà Carlo tra Bayern Monaco, Napoli, Everton, Real Madrid e nelle prime due uscite della Seleçao, Davide è pronto per sedersi sulla panchina del Botafogo, campione del 2024 del Brasilerao e vincitore della Copa Libertadores.