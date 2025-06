Brasile-Ecuador: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Prosegue il programma delle qualificazioni ai Mondiali 2026 (quelli negli Stati Uniti, in Messico e in Canada) in Sudamerica: c'è Brasile-Ecuador, un sfida già estremamente importante.

La Seleçao è in un momento particolarmente delicato e cerca il riscatto contro la Tricolor. I verdeoro di Dorival Junior hanno vinto solo due partite su sei giocate, perdendone tre e pareggiandone una. A questo si somma l'eliminazione ai quarti di finale della Copa America contro l'Uruguay.

L'Ecuador di Sebastian Beccacece sta meglio, ha 8 punti (uno in più del Brasile) nonostante i tre punti di penalizzazione per la falsificazione dei documenti di Byron Castillo: fin qui tre vittorie, due pareggi e una sconfitta.

Tutte le informazioni su Brasile-Ecuador: quando si gioca, le formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.