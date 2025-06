Brescia-Cremonese: formazioni, dove vederla in tv e streaming

La settima giornata della Serie B 2024/25 si chiude con il posticipo del lunedì: c'è il derby lombardo tra Brescia e Cremonese.

Squadre divise da un solo punto in classifica, 10 per gli ospiti e 9 per i padroni di casa, ma in due momenti diversi.

Le Rondinelle di Rolando Maran arrivano da due sconfitte, quella contro il Pisa in campionato e quella contro il Monza in Coppa Italia.

I grigiorossi di Giovanni Stroppa invece hanno conquistato 7 punti nelle ultime tre giornate di campionato (vittorie in trasferta contro Sassuolo e Catanzaro, pareggio interno contro lo Spezia).

Tutte le informazioni su Brescia-Cremonese: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.