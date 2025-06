Brest-Sturm Graz: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il calendario è stato clemente, almeno sulla carta, con il Brest esordiente assoluto in Champions League: la prima è in casa contro lo Sturm Graz. Gli uomini dell'iconico allenatore Eric Roy vengono dalla sconfitta per 3-1 in casa del Paris Saint-Germain in Ligue 1 e cercano di iniziare al meglio la loro avventura europea, mentre gli austriaci sono stati protagonisti di un buon avvio in campionato: questa partita interessa all'Atalanta, che ha proprio lo Sturm Graz tra le sue avversarie in League Phase.

