Bruges-Borussia Dortmund: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Inizia la UEFA Champions League 2024/25 e tocca al BorussiaDortmund, impegnato in trasferta in Belgio: è sfida al Bruges.

I gialloneri, sconfitti in finale dal Real Madrid nella scorsa edizione, arrivano da un buon momento: ancora imbattuti e 7 punti in Bundesliga dopo le prime tre giornate di campionato.

In forma anche i belgi, che dopo un avvio difficile (un solo punto nelle prime tre giornate) hanno ottenuto quattro vittorie consecutive.

La nuova formula non prevede la fase a gironi con le classiche partite di andata e ritorno, ma una fase campionato a singolo girone con 36 squadre, ognuna delle quali giocherà otto partite contro otto avversarie diverse, quattro in casa e quattro in trasferta.

Le prossime avversarie del Bruges: Sturm Graz, Milan, Aston Villa, Celtic, Sporting, Juventus e Manchester City.

Le prossime avversarie del Borussia Dortmund: Celtic, Real Madrid, Sturm Graz, Dinamo Zagabria, Barcellona, Bologna e Shakhtar Donetsk.

Tutte le informazioni su Bruges-Borussia Dortmund: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.