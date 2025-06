Cagliari, 8 mosse in 8 giorni: da Gaetano a Lapadula la rivoluzione per Nicola

Non solo le big stanno provando a compiere delle vere e proprie rivoluzioni in questi ultimi giorni di calciomercato. Ci sono tante altre piazze che da qui alla mezzanotte del 30 agosto hanno ancora tantissime mosse da portare a termine per mettere a punto il più possibile rose e formazioni all'altezza dei propri obiettivi. È il caso del Cagliari, una delle società più attive che, per gli ultimi 8 giorni di calciomercato ha 8 operazioni da provare a portare a termine e che garantirebbero a Davide Nicola una gestione più semplice e lineare per centrare una salvezza quanto più tranquilla possibile e per poter sognare, eventualmente, anche qualcosa in più.