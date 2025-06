Coppa Italia, Cagliari-Carrarese: le formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming

Cagliari e Carrarese danno il via alla loro stagione 2024/25 affrontandosi nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, per guadagnare l'accesso ai sedicesimi e con essi alla sfida tra la vincente di Cremonese-Bari. I sardi, che hanno scelto Davide Nicola per mantenere la categoria dopo la salvezza con Ranieri, cercano buoni segnali nella prima uscita ufficiale.