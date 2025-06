Cagliari-Catanzaro: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il Cagliari di Davide Nicola scende in campo per il secondo appuntamento stagionale: continua il giro di amichevoli estive per la formazione sarda, che dopo la sconfitta per 3-1 contro il Como, ora si trova di fronte il Catanzaro, formazione militante in Serie B e che è attesa da un nuovo ciclo tecnico, visto che Fabio Caserta è chiamato a sostituire Vincenzo Vivarini, trasferitosi al Frosinone. L’esordio ufficialìe per il Cagliari sarà in Coppa Italia, anche se la formazione sarda non conosce ancora il proprio avversario per il primo turno.

Tutte le informazioni su Cagliari-Catanzaro: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.