Cagliari-Empoli: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

La quinta giornata di Serie A si apre con la sfida tra Cagliari ed Empoli alla Unipol Domus: è il giorno del confronto con il suo recente passato per il tecnico dei sardi Davide Nicola, che lo scorso anno è riuscito a salvare i toscani rilevandoli nella seconda parte di stagione. Oggi, l'Empoli di D'Aversa ha già 4 punti di vantaggio sui rossoblù, 6 contro appena 2. E' una sfida importante in chiave salvezza, che si giocherà molto a centrocampo: da una parte la leadership di Gaetano, tornato nell'isola dopo il prestito della prima parte dell'anno solare, dall'altra gli inserimenti di Gyasi, che dovrà ancora una volta sopperire alle giocate di Fazzini, out per infortunio.

