Cagliari, Piccoli e Marin trascinatori. Dov'è Gaetano? La classifica dei minuti impiegati

Dopo la salvezza della scorsa stagione, il Cagliari ha cercato di dare a Davide Nicola dei rinforzi di esperienza, come Luperto e Palomino, ma anche di puntare su qualche giovane. La partenza, con sei punti in classifica, non è stata dei migliori e non tutti i nove nuovi acquisti stanno trovando un grande minutaggio, come Gianluca Gaetano, di ritorno dopo i sei mesi ottimi dell’anno scorso.