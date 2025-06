Calabria o Emerson, chi giocherà titolare nel Milan?

Pochi rinforzi, ma mirati e di grande qualità per rilanciare l'assalto a scudetto e a un percorso Champions degno della storia del club. Il Milan non è sicuramente rimasto a guardare in questo calciomercato estivo 2024/25 e a partire dalla scelta di Paulo Fonseca in panchina al posto di Pioli, ha scelto tramite i propri acquisti di rivoluzionare diverse gerarchie consolidate all'interno dello spogliatoio. Un esempio è quello che riguarda il ruolo del terzino destro dove a contendere il posto da titolare a Davide Calabria è arrivato in rossonero Emerson Royal. Ma chi giocherà titolare nel Milan?