Mancano quindici giorni esatti alla fine del mercato, venerdì 30 agosto scatterà il gong che darà lo stop definitivo alle trattative. L'orario di chiusura è stato posticipato dalle 20 a mezzanotte accogliendo le richieste di alcuni presidenti, ma in queste ultime due settimane ci sono ancora tanti giocatori che possono cambiare maglia. Affari in piedi e da portare avanti, altri che sono a un passo dal traguardo e qualche altra operazione ancora da impostare.

PERCHE' IL MERCATO FINISCE A MEZZANOTTE? COSA C'E' DIETRO

MERCATO E SERIE A - I dirigenti di Serie A sono al lavoro per accontentare i loro allenatori, come ogni anno gli ultimi giorni di mercato si svolgeranno con il campionato in corso: la prima giornata di Serie A inizierà in questo week end, ad aprire il sipario sarà l'Inter campione d'Italia che debutterà a Marassi contro il Genoa; contemporaneamente è in programma anche la sfida tra Parma e Fiorentina, con la squadra neopromossa che partirà in casa ospitando i viola di Palladino. Proprio alcuni giocatori che scenderanno in campo nelle prime due partite di campionato potrebbero farlo a maglie invertire. O magari non esserci proprio.

