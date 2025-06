Calciomercato 2025: da Chiesa a Raspadori, 10 giocatori che possono cambiare squadra

Il countdown sta per finire, il mercato è pronto a riaprire il sipario. Tra qualche giorno inizierà ufficialmente la sessione invernale 2025: si partirà giovedì 2 gennaio e si andrà avanti fino a venerdì 3 febbraio a mezzanotte. Sarà un mese intenso di trattative, strette di mano, frenate, affari chiusi e colpi di scena. Ma il mercato, quello che si fa dietro le quinte, non si è mai fermato: i dirigenti sono sempre con il telefono in mano a caccia di occasioni da sfruttare o momenti-chiave in cui inserirsi in qualche affare, giovani da scoprire e rose da sfoltire.

CALCIOMERCATO GENNAIO 2025: JUVENTUS, MILAN, INTER... - Probabilmente la Juventus sarà una delle squadre più attive: i bianconeri dovranno prendere almeno due difensori per sostituire Bremer e Cabal che saranno infortunati fino a fine stagione, e un vice Vlahovic se Milik non dovesse dare garanzie fisiche al suo rientro. Il Milan cerca un regista e deve sciogliere il nodo Theo Hernandez, l'Inter ha bisogno di sfoltire l'attacco con Correa o Arnautovic che potrebbero salutare e prenderà un regista se dovesse partire Asllani. E poi ancora: la Fiorentina cerca una sistemazione a Biraghi, Conte ha chiesto rinforzi in difesa per il suo Napoli e la Roma deve capire che fare con Dybala oltre a prendere un esterno a destra.

