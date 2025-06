Calciomercato al fotofinish: obiettivi e trattative calde, cosa cercano una per una le 20 squadre di Serie A

Lunedì 3 febbraio a mezzanotte. È questa la data X, quella che sancirà ufficialmente la fine della sessione invernale del calciomercato: tocca sbrigarsi insomma per rifinire le proprie rose, per assestare gli ultimi colpi e per risolvere le questioni ancora in ballo per ognuna delle 20 squadre di Serie A.

Serviranno interventi mirati in entrata e in uscita per accontentare gli allenatori e sempre con un occhio ai conti. Per quello che è stato uno dei mesi di gennaio più scoppiettanti degli ultimi anni ci si attende un finale su questa falsariga: l’azione sarà ancora più frenetica nelle ultime 24 ore. Acquisti, cessioni, prestiti, esuberi piazzati, colpi per il presente e per il futuro, ci attendiamo questo e molto altro. E quasi nessun club lesinerà un ultimo puntello alla propria rosa.