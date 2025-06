Calciomercato, due settimane alle fine: dal dopo-Kvara a Frattesi e Cambiaso, 10 trattative da sbloccare

Due settimane esatte. Il calciomercato invernale 2024/25 ci ha già regalato qualche brivido e qualche scossone, come l'arrivo in Italia alla Juventus di Randal Kolo Muani (anche se l'operazione è ancora da depositare per le note difficoltà burocratiche del PSG - LEGGI QUI) e l'addio di Khvicha Kvaratskhelia in direzione PSG, ma a 14 giorni dal 3 febbraio 2025, data dell'ormai celebre chiusura delle porte che sancirà il gong alle trattative ancora molti temi e molte trattative sono tutte da sbloccare.

Dall'erede di Kvaratskhelia che Conte si aspetta a Napoli e per cui il colpo dovrà essere "fatto come Dio comanda" passando per la situazione di Davide Frattesi in casa Inter e al futuro di Andre Cambiaso, con il Manchester City che pressa la Juventus, ecco le 10 situazioni più calde che ci aspettiamo si possano sbloccare in questi 14 giorni.

