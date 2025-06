Due mesi al calciomercato: la top 10 giocatori che possono cambiare squadra a gennaio

Due mesi e mezzo e sarà di nuovo calciomercato. La sessione di gennaio si preannuncia calda come non mai e vedrà trasferirsi non solo quei giocatori che stanno trovando poco spazio nelle loro attuali squadre ma anche quelli che stanno affermandosi tra i migliori profili in giro per l’Italia e l’Europa. Occorrerà dunque anticipare la concorrenza, prendere contatti già da queste settimane per puntellare al meglio quelle rose lasciate incomplete dal mercato estivo.

Cambiare squadra a gennaio – si sa – è più arduo e spesso costoso. Le squadre si privano di asset importanti solo per offerte irrinunciabili mentre a inizio anno si punta a occasioni di mercato, a giocatori scontenti, impazienti, quelli che insomma scalpitano per trovare quei minuti che non hanno ancora trovato finora. La lista di profili attenzionati dalle varie squadre per il prossimo gennaio è già ampia e, tra questi, ci sono calciatori che potrebbero spostare gli equilibri di team non solo di media-bassa classifica ma anche di quelli che ambiscono a posizioni di prestigio.