Calciomercato, i 10 colpi da aspettarsi nelle ultime 48 ore

Manca ormai sempre meno alla chiusura della finestra invernale di calciomercato. Lo stop alle trattative per la sessione di gennaio – che per quest’anno ha sforato a febbraio – sarà dato lunedì 3 alla mezzanotte: da quel momento in poi le squadre non potranno più tesserare nuovi giocatori in vista del rush finale di campionato e coppe varie.

I nodi insomma stanno venendo al pettine e anche le telenovele più lunghe e intricate troveranno un esito, negativo o positivo che sia. Intervallate da partite, sorteggi e infortuni del caso, le trattative proseguono e lo faranno per altri due giorni. Saranno 48 ore febbrili, piene di colpi di scena, di acquisti lampo, di idee e suggestioni, di tentativi e di ripensamenti. Consci che nel calciomercato tutto può succedere e tutto o niente è lecito aspettarsi, ecco i 10 colpi che presumibilmente verranno messi a segno prima dello scoccare del gong.