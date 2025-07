Camarda al Lecce, è ufficiale: c'è il comunicato, la formula del trasferimento e quanto guadagna il Milan

L’attaccante classe 2008 sbarca in Salento: lunedì le visite mediche, operazione da 3 milioni con opzione di riacquisto a favore dei rossoneri

Il Lecce ha ufficializzato l’arrivo di Francesco Camarda, promettente attaccante classe 2008 proveniente dal Milan.

L’operazione si è conclusa con la formula del prestito, accompagnata da un diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro in favore del club salentino e una clausola di controriscatto a 4 milioni per permettere ai rossoneri di mantenere un margine di controllo sul calciatore.

Camarda è arrivato in Salento ieri e nella giornata di oggi si sottoporrà alle visite mediche, prima della firma sul contratto che lo lega al club giallorosso per la stagione 2025/26.

Il comunicato ufficiale del Lecce conferma il trasferimento con “titolo temporaneo con diritto di opzione e contropzione”.

Dopo una stagione vissuta tra la Serie A e la Serie C con Milan Futuro, Camarda lascia per la prima volta il club che lo ha cresciuto per cercare maggiore continuità in una squadra di Serie A in cerca di salvezza.