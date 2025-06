Camarda batte Donnarumma, ma non è primo: la top 5 dei titolari più giovani nella storia del Milan

16 anni, 7 mesi e 29 giorni. Tanto avrà vissuto Francesco Camarda al fischio d'inizio di Cagliari-Milan, 12esima giornata di Serie A, che vada come vada passerà alla storia. Si tratterà infatti del secondo più giovane titolare in un match ufficiale nella storia del club rossonero, più giovane di un solo giorno rispetto a Gigio Donnarumma, schierato da Sinisa Mihajlovic il 25 ottobre del 2015 contro il Sassuolo all'età di 16 anni e 8 mesi.

LE PAROLE DI FONSECA - "Per me non è sorprendente. Lavora tutti i giorni con noi. Penso che tutti nel club credono tanto in lui, lui lavora bene e capisce bene il ruolo. Per me i giocatori non hanno età, hanno qualità. E lui dimostra tutti i giorni che ha qualità. Morata in questo momento ha un ruolo molto specifico. Morata non è sempre un attaccante, ma tante volte è un giocatore che sblocca le linee di passaggio. Penso che Camarda in questo momento è più pronto di Abraham per fare questo ruolo. E devo dire che Abraham non sta totalmente bene ma sta meglio. Io ho fiducia totale in Camarda. Si è allenato molto bene. Ha l'età che ha, ma ha una maturità molto grande. Ha coraggio, lavora tanto per la squadra difensivamente. Ieri abbiamo avuto questo problema di Morata. Non ho avuto un solo dubbio su chi avrebbe dovuto giocare domani".

LA CONFERENZA INTEGRALE

Ma quali sono gli altri baby titolari negli annali del Diavolo? E soprattutto, chi detiene questo record se non Camarda? Andiamo a vedere nella nostra gallery i nomi che sono stati battuti prima da Donnarumma e poi, lo saranno domani, da Camarda.

