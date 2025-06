Camarda e gli altri: la top 10 dei giocatori più giovani in Champions

Francesco Camarda è uno dei tanti giovani - giovanissimi - ad aver debuttato in Champions League. O forse no. Perché l’attaccante del Milan la storia la stava scrivendo per davvero: a un quarto d’ora dalla fine entra in campo al posto di Morata, all’88’ stacca di testa su cross dalla sinistra segnando il gol del 4-1 al Bruges. Via la maglia e lacrime della mamma in tribuna. Alt: gol annullato per fuorigioco. Resta l’ammonizione per essersi tolto la maglia.

IL RECORD DI CAMARDA - L’immagine più bella della serata di San Siro è al fischio finale quando tutti i compagni portano in trionfo Camarda dopo la vittoria. È diventato il giocatore più giovane a esordire in Champions nella storia del Milan, e anche il più giovane italiano a debuttare in questa competizione (superando Moise Kean). E pazienza per quel gol annullato, è solo questione di tempo…

