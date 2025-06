Capocannoniere di Euro 2024: in quattro al comando, Malen meglio di Mbappé e Morata. La classifica

Vanno avanti gli Europei, con molti verdetti già scritti e altrettanti ancora da scrivere. Dopo la disputa dei primi due quarti di finale, inizia a definirsi la classifica marcatori e si può già ipotizzare quali saranno i giocatori che si contenderanno lo scettro di capocannoniere del torneo.

MOLTE SORPRESE - Scorrendo la classifica, non mancano le sorprese. In positivo quanto in negativo. Inaspettata la presenza dello slovacco Schranz e del georgiano Mikautadze tra le posizioni nobili di questa speciale classifica, così come l'assenza di Lukaku e Ronaldo dal tabellino di tutte le partite del Belgio e del Portogallo.

