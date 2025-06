Carnevali: "Berardi? Valuteremo la soluzione migliore per lui. Mourinho vuole Laurienté, ecco il prezzo"

Il futuro di Domenico Berardi può essere lontano dal Sassuolo e ancora in Serie A: "Valuteremo la soluzione migliore per tutti, soprattutto per il giocatore", parola di Giovanni Carnevali.

L'esterno classe 1994 è sempre uno dei nomi più chiacchierati sul mercato e con la retrocessione dei neroverdi la sua cessione in questa finestra estiva diventa un'ipotesi sempre più concreta.

E' già stato accostato a diversi grandi club, dall'Inter alla Juventus e al Napoli, ma al momento non c'è ancora un affondo deciso.