Catania-Monopoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Catania e Monopoli si affrontano nella settima giornata del girone C della Serie C 2024/25, una sfida che mette in palio punti importanti per la parte alta della classifica.

Gli ospiti guidati da Alberto Colombo guidano la classifica con 13 punti, frutto di 4 vittorie e un pareggio (una sconfitta), mentre i padroni di casa di Domenico Toscano hanno 9 punti (due vittorie, tre pareggi e una sconfitta) e con un successo si avvicinerebbero alla vetta.

Tutte le informazioni su Catania-Monopoli: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.