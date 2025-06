Catanzaro-Sassuolo: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il Sassuolo, retrocesso in Serie B dopo più di 10 anni, comincia il suo tentativo di risalita immediata sul campo del Catanzaro, ambiziosa formazione che l'anno scorso, da neopromossa, non è andata troppo lontana dal sogno Serie A. La formazione di Grosso fa visita a quella di Caserta per completare il quadro della prima giornata del campionato di seconda divisione italiana.

