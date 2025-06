Celtic-Slovan Bratislava: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Inizia la UEFA Champions League 2024/25 e nella prima giornata si sfidano Celtic e Slovan Bratislava.

Avvio di stagione perfetto per gli scozzesi, cinque vittorie su cinque in campionato alle quali aggiungere il successo nel 2° turno di Coppa di Lega.

Non da meno gli slovacchi: cinque vittorie e tre pareggi nelle qualificazioni alla Champions, cinque successi e una sconfitta in campionato e trionfo nel 2° turno di coppa.

La nuova formula non prevede la fase a gironi con le classiche partite di andata e ritorno, ma una fase campionato a singolo girone con 36 squadre, ognuna delle quali giocherà otto partite contro otto avversarie diverse, quattro in casa e quattro in trasferta.

Le prossime avversarie del Celtic: Borussia Dortmund, Atalanta, Lipsia, Bruges, Dinamo Zagabria, Young Boys e Aston Villa.

Le prossime avversarie dello Slovan Bratislava: Manchester City, Girona, Dinamo Zagabria, Milan, Atletico Madrid, Stoccarda e Bayern Monaco.

Tutte le informazioni su Celtic-Slovan Bratislava: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.