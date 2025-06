Centrocampo Milan: da Adli e Bennacer a Fofana e Rabiot. Tutte le situazioni caso per caso

Lavori in corso in quel di Milanello. No, non stiamo parlando della richiesta di impalcature da parte del senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic e dell’arrivo dei teloni per proteggere le sessioni di allenamento dei rossoneri e lavorare lontano da occhi indiscreti ( QUI I DETTAGLI ), ma il discorso riguarda le manovre di mercato del club di Via Aldo Rossi.

La dirigenza meneghina, oltre che essere alla ricerca del nuovo numero 9 – con Morata in pole position -, si sta muovendo per regalare un nuovo rinforzo nella zona nevralgica del campo. Tanti i profili che sono stati sondati nel corso degli ultimi mesi, ma Fofana sembra essere il nome prescelto per inserire un innesto di qualità, quantità e sostanza.

Ma le scelte, da parte del board rossonero, non riguardano solo le pedine da introdurre all’interno della rosa – in vista della stagione appena cominciata –: le decisioni, infatti, verranno prese anche sugli attuali elementi a disposizione di Paulo Fonseca. Da Bennacer ad Adli, passando per Tommaso Pobega, il centrocampo sarà oggetto di precise quanto lucide considerazioni.