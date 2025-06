Cesena, Berti continua a stupire. Gol anche in B, il Milan non ha smesso di seguirlo

C'è un centrocampista classe 2004 in Serie B che in queste prime quattro giornate della nuova stagione 2024/25 si sta prendendo e ritagliando uno spazio importante con la maglia del Cesena. Si tratta di Tommaso Berti autentica pepita d'oro della formazione allenata da Michele Mignani il cui progetto tecnico è volto a lanciare diversi giovani e fra questi c'è anche lui. Due assist e un gol in 4 presenze e l'obiettivo puntato di tante squadre mercato su di lui.