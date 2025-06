Cesena-Carrarese: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Subito scontro tra neopromosse nella prima giornata del campionato di Serie B: il Cesena, dominatore del proprio girone l'anno scorso e vincitore anche della Supercoppa contro Mantova e Juve Stabia, affronta la Carrarese, che invece ha vinto i playoff per salire. C'è grande curiosità per vedere come andranno i debutti delle squadre di Mignani e Calabro.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.