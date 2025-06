Cesena-Modena: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Prosegue la Serie B 2024/25, che dopo la pausa nazionali torna in campo con le sfide della 5a giornata. Ad aprire il turno tocca a Cesena-Modena.

Squadre divise da due lunghezze in classifica: i padroni di casa guidati da Michele Mignani hanno 6 punti e sono reduci dalla sconfitta in rimonta contro lo Spezia, mentre gli ospiti guidati da Pierpaolo Bisoli ne hanno 4 e arrivano dalla sconfitta in casa contro il Cittadella.

Tutte le informazioni su Cesena-Modena: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.